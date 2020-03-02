泰男子先後感染武漢肺炎及登革熱 官員不願斷言死因

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（法新社曼谷2日電） 泰國1名先後感染登革熱及武漢肺炎的35歲男子近日過世，醫生宣告他是死於武漢肺炎併發症，但衛生官員今天不願確切證實他的死因。

這名男子於1月被診斷患有登革熱，兩周後醫生檢測出他罹患武漢肺炎，之後將他轉送至邦拉斯納拉杜拉醫療機構（Bamrasnaradura Institute），有多名武漢肺炎確診病患正在這家機構接受治療。

疾病管制官員表示，他在2月16日前武漢肺炎檢測呈陰性，但他的肺部感染引發多重器官衰竭。儘管他接受抗病毒治療，但仍在2月29日過世。然而，衛生官員今天拒絕將這名男子的死因歸類為武漢肺炎所致。

泰國衛生部發言人索威辛（Thaweesin Wissanuyothin）今天在記者會上指出：「我們沒有隱藏訊息，因為（他的死亡）原因並不緊急。當結果明確及正式確認後，我們將作宣布。」

若這名男子的死因獲得證實，他將是泰國武漢肺炎死亡首例。泰國目前共有43起確診病例，有31人已經康復及出院。

泰國大部分確診病例是中國遊客，或是從事旅遊業的泰國人。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP