研究：氣候變遷影響 澳洲夏天更長冬天更短

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（法新社雪梨2日電） 澳洲智庫研究指出，受到氣候變遷的影響，澳洲夏季的天數比以往更長，冬天變得更短暫；與1950年代相比，澳洲大部分地區的夏季溫度天數多了有31天之多。

澳洲協會（Australia Institute）一項研究分析顯示，雪梨炎熱的天數比過往多了28天，不過，自20世紀中期以來，墨爾本出現的高溫天數卻足足多了38天。另一方面，澳洲首都坎培拉的冬季天數少了35天，東岸城市布里斯本則少了31天。

在近期因野火造成嚴重災害的地區，包括新南威爾斯省麥誇利港（Port Macquarie）等地，當地民眾正經歷更長的高溫天數，典型夏季溫度的天數多了有7周。

澳洲協會氣候與能源計畫主任麥齊安（Richie Merzian）表示：「過去在1950年代時期，以氣溫來定義的夏天被認為約是3個月，但現在已拉長到從11月上、中旬到3月中旬。」

麥齊安說：「近年來，夏天已變得更長，以過去5年來看，夏天的長度甚至是冬天的2倍。」

麥齊安指出，全球暖化使得澳洲的夏天變得更加危險，而冬天時間縮短將影響野火的預防工作，極端高溫也將危害民眾健康、損害經濟利益。

他表示：「極端高溫在所有的天然災害中是最致命的，在澳洲奪走的人命比其他天然災害造成的死亡人數總和還多。」

澳洲在最近的夏季中，因野火蔓延造成嚴重災害，導致超過30人喪生，數以千計的家園遭到燒毀，還有至少10億的動物死亡。

這場野火危機也促使民間出現呼籲澳洲政府減少碳排放的聲音，以降低全球暖化的影響。根據澳洲政府數據，2018年，再生能源僅佔澳洲主要能源來源的6%。

© 2020 AFP