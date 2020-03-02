221歲華麗木雕鋼琴將易主 外觀與身世都教人驚奇

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（法新社以色列塞沙里亞1日電） 一架琴身布滿精緻木雕的珍稀鋼琴，3日將在以色列耶路撒冷進行拍賣，預料落槌價可超過100萬美元。但令人驚嘆的不只是它的外觀，還包括它長達221年的坎坷身世。

這台「西恩那之琴」（Piano of Siena）221年前在義大利杜林（Turin）誕生後，曾漂泊至法國巴黎、北非二戰戰場、美國紐約與以色列特拉維夫（Tel Aviv）等地。

西恩那之琴為淺棕色立式鋼琴，上頭雕有無翼小天使、多種動植物與其他樂器，以色列鋼琴調音師波拉特（Moshe Porat）曾對它加以研究，波拉特告訴法新社，這架鋼琴是「視覺上的傑作」。

波拉特說：「很快的，新篇章將隨新主人展開。」因為耶路撒冷的贏家拍賣行（Winners Auctions）預計3日拍賣這架鋼琴。

根據贏家拍賣行，杜林大鍵琴制琴師馬爾基西奧（Sebastian Marchisio）1799年開始製作這架鋼琴。

雖然馬爾基西奧在完成製作前就去世，他的後人仍於1825年完成鋼琴初始樣貌，並把它送給馬爾基西奧住在西恩那（Siena）的孫女麗貝卡（Rebecca）當作結婚禮物。

此後這台裝飾異常華麗的樂器歷經數次改造，並曾現身於1867年的巴黎世界博覽會。接着它又被送給當時的義大利王子，也就是日後成為義大利國王的翁貝托一世（King Umberto I）。

至於鋼琴後來如何落入納粹之手，確切情況仍是個謎。

1942年的北非阿拉敏戰役（El-Alamein）結束後，英國人四處調查戰敗德軍留下哪些物品。波拉特表示，英國人使用地雷探測器，發現沙漠底下藏有一個箱子，打開一看竟是鋼琴，令他們大為驚奇。

當時鋼琴上覆著灰泥，對英軍又沒用處，於是它輾轉落入一名以色列商人手中，商人又把它搬到前任主人卡密（Avner Carmi）位於特拉維夫的鋼琴工坊外面。波拉特說，卡密發現這個寶藏後，「人生就此轉變」。

卡密去掉灰泥，並修好鋼琴的機械構造，最終把它運往美國。西恩那之琴曾在美國紐約史坦威廳（Steinway Hall）登台，並於1950與1960年代被當成錄音目的使用。

卡密曾與妻子漢娜（Hannah）為西恩那之琴合撰專書「不朽之琴」（The Immortal Piano，暫譯）。1996年，卡密把琴賣給一名商人。

現任主人在以色列濱海城鎮塞沙里亞（Caesarea）的寬闊宅邸，接受法新社專訪。要求匿名的他說，跟這架鋼琴別離絕非易事。

他說：「我愈了解它與它的歷史，就愈愛這架鋼琴。（但是）萬物皆有時。人也得知道怎麼放下美麗的事物。」

© 2020 AFP