克羅布查退選 加入布塔朱吉和歐洛克替拜登背書

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（法新社休士頓2日電） 退出角逐民主黨總統候選人提名資格的克羅布查、布塔朱吉和歐洛克在關鍵的初選「超級星期二」前夕，相繼替前副總統拜登背書，此舉無疑為拜登的總統夢打了一劑強心針。

這個戲劇性轉折出現在激烈選戰的關鍵時刻，凸顯民主黨亟欲在溫和派人選上達成共識，對抗聲勢領先的激進派桑德斯（Bernie Sanders）。

14州同時舉行初選的「超級星期二」（Super Tuesday）即將登場，民主黨其他5名角逐提名資格的參選人正積極爭取選民的支持，拜登（Joe Biden）也把握周末在南卡羅來納州（South Carolina）初選大勝桑德斯的氣勢乘勝追擊。

77歲的拜登正積極鞏固自己在黨內溫和派的地位，亟欲削弱桑德斯的領先優勢，因為桑德斯可能會在超級星期二拿下關鍵的代表人選票，取得難以翻盤的領先優勢。

38歲的布塔朱吉（Pete Buttigieg）是印第安納州南本德（South Bend）前市長。他在德州達拉斯（Dallas）表示，他「樂於」替拜登背書，部分是因為拜登支持「正派」政治。

拜登就站在身旁，布塔朱吉說：「我在尋找可以讓我們每個人表現出最佳一面的人選，我鼓勵每位支持我的選民加入我的行列，因為我們在前副總統、即將當上總統的喬．拜登身上找到這項特質。」

這僅是拜登在忙碌跑場造勢的一天中獲得的眾多背書之一。

克羅布查（Amy Klobuchar）今天宣布退選，她的團隊表示，她將支持拜登，並和他一起在達拉斯登台造勢。

另一名退出民主黨初選的參選人歐洛克（Beto O'Rourke）據傳也將與拜登在達拉斯一同登台。

克羅布查和布塔朱吉宣布退選，轉而支持拜登，對於拜登來說彌足珍貴。

拜登在前3個州初選失利下，選情一度告急，如今在初選最重要的「超級星期二」登場前，成了桑德斯的頭號對手。

© 2020 AFP