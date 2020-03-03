涉北韓駭客行動洗錢 美製裁兩中國人

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（法新社華盛頓2日電） 美國財政部今天制裁兩名中國公民，指控他們在2018年與北韓有關的網路攻擊中竊取加密貨幣，洗錢超過1億美元（約新台幣29.8億元）。

田寅寅（Tian Yinyin）與李家東（Li Jiadong）遭控與駭客團體「拉撒路集團」（Lazarus Group）合作。拉撒路集團受到北韓資助，遭控在2018年4月入侵不明的加密貨幣交易，竊取約2.5億美元。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中說：「北韓政權持續普遍地對金融機構展開廣泛的網路攻擊。美國將持續保護全球金融體系，向協助北韓從事網路犯罪的人追究責任。」

美國財政部說，田寅寅與李家東在北韓2018年入侵盜取的加密貨幣中收到約9100萬美元，並從另一起竊盜行動獲得950萬美元。

美國財政部已凍結他們在美國領土的財產與資產，並祭出制裁，禁止國人與他們從事交易。

田寅寅據稱出售比特幣，買了蘋果（Apple）iTunes的預付禮品卡，洗了其中一部分的錢。

另外，美國司法部也宣布，美國聯邦法院今天指出，他們遭控密謀洗錢並從事未經授權許可的金錢轉移業務。

© 2020 AFP