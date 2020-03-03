美國援助抗武漢肺炎如作秀 伊朗拒絕接受

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（法新社德黑蘭2日電） 歐洲各國伸手協助已有66死的伊朗對抗武漢肺炎，但伊朗認定美國提供的援助只是「作秀」而拒絕接受。

為了幫助伊朗對抗疫情，一架載有聯合國（UN）專家及物資的飛機今天降落在伊朗。在此同時，歐洲列強表示，將會提供進一步的援助。

官方統計的死亡案例增加12起，讓伊朗因俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）而死的人數累積達到66人，伊朗接受各國援助，但拒絕強敵美國的援助，斥之為「作秀」。

世界衛生組織（WHO）表示，一架從杜拜起飛，載有醫療用品和專家的飛機抵達伊朗，執行勘查現況的任務，並提供指導「以強化及擴大防疫措施」。

德國、法國、英國表示，將會送出包括檢測設備、防護衣、手套等緊急醫療資源，及500萬歐元（約新台幣1.69億元），以協助控制疫情。

美國總統川普（Donald Trump）2月29日說：「假如我們在這個問題上能幫助伊朗人，我們絕對願意這麼做…他們只要開口就行了。」

但伊朗拒絕接受美國幫忙，他們指控，針對伊朗實施制裁和「最大壓力」政策的川普，是為了「作秀」而提供援助。

伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）說：「我們懷疑美國的意圖，我們不指望這種援助。」

川普讓美國退出2015年和伊朗簽署的核協議，維持該協議的德國、法國、英國聲稱「全面聲援被武漢肺炎襲擊的伊朗」。

同樣有簽該核協議的中國表示，中國專家組成的團隊，2月29日已經抵達伊朗首都德黑蘭，「提供防疫、疫情控制及醫療處置上，任何可能的協助」。

世界衛生組織表示，他們已將「醫療用品和可供超過1萬5000名醫護人員使用的防護設備，及可檢測近10萬人的實驗室套件」送往伊朗。

其他包括手套、手術用口罩、呼吸器等價值超過30萬美元的用品，也同樣被送上在杜拜的阿聯酋（Emirates）貨機。

世界衛生組織的布朗夏（Robert Blanchard）警告，醫療用品的全球供應量正在下滑，他說：「我們現在看到，我們的需求大大超過了我們的可用庫存…而我們正在努力獲得更多貨源。」

布朗夏表示，這個6人醫療小組由醫生、流行病學家、試驗室專家組成，要幫助伊朗檢測和控制病毒。

世界衛生組織的艾塔拉（Nevien Attalla）指出，這是給予伊朗的「第一批大宗抗疫資源」。

© 2020 AFP