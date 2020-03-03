調查：多數美國人認為臉書權力太大 若消失又會失望

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（法新社華盛頓2日電） 科技新聞網站Verge今天公布一項調查顯示，72%受訪者認為社群媒體龍頭臉書（Facebook）握有「太多權力」，但55%的人表示臉書若消失，他們會感到失望。

根據Verge最新「科技信任調查」顯示，72%受訪者認為臉書的權力過大，即使他們對於這間公司的總體評價好壞參半。

近50%受訪者對於臉書處理用戶隱私資料的方式表達疑慮，但55%受訪者說，如果臉書消失，他們會感到失望。這項調查是Verge去年12月針對1123名受訪者進行的調查。

受訪者對於大型科技公司的看法不一，甚至還出現互相矛盾的情況。這些科技公司主導了關鍵的經濟部門，而面臨日益嚴苛的審查，多個國家正針對他們進行反托拉斯調查。

大多數受訪者表示，Google、 亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）對社會有「正面」影響，但只有40%受訪者認為臉書對社會有正面影響。

56%受訪者表示，大型科技公司若掌控過多的經濟層面，政府應予以分拆。但不到五成的受訪者知道YouTube是Google旗下的公司，以及明白Instagram和WhatsApp隸屬於臉書。。

不過，絕大多數的受訪者表示，若亞馬遜、微軟、蘋果、Google 和Netflix等科技公司消失，他們將感到失望。

微軟獲得75%的受訪者信任，領先所有大型科技公司。另外，有73%的人信賴亞馬遜。

© 2020 AFP