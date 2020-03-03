降速門風波惹怒果粉 蘋果允支付逾150億元和解

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（法新社舊金山2日電） 蘋果公司（Apple）先前被控蓄意減慢舊款iPhone的運作速度，企圖迫使消費者升級產品，蘋果如今同意支付高達5億美元（約新台幣151億元），就相關集體訴訟進行和解。

依照法院文件，這項和解協議仍有待加州聯邦法官在4月初舉行的聽審批准生效。

蘋果並未立即回覆置評要求。

這樁訴訟案聚焦在蘋果以避免手機「突然自動關機」為由，悄悄調降舊款手機的性能運作。

蘋果2017年12月坦承在iOS作業系統加入降速機制，減慢舊iPhone的運作速度，以延長舊電池壽命，防止手機突然自動關機。

批評人士指控蘋果暗中逼迫用戶提前在非必要情況下購買新機，這類抗議聲浪迫使蘋果釋出軟體更新，蘋果也同意以優惠價格，讓受影響的用戶更換新電池。

根據法院文件所述，這項和解方案要求蘋果支付至少3.1億美元，但不超過5億美元，以賠償受影響的美國iPhone用戶，並為原告支付律師費。

iPhone 7或更舊款裝置的使用者預計將獲得25美元（約新台幣756元）賠償，實際金額取決於申請索賠的人數和通知他們的費用。

法律文件顯示，原告律師希望從這筆和解金中拿到9300萬美元的訴訟費，另外還有一筆大約150萬美元的代墊費用。

法國消費者監管機構上個月表示，蘋果願為相關訴訟支付2740萬美元。

蘋果爆出「降速門」後，公司釋出軟體更新，讓用戶更容易了解老舊電池是否影響手機運作效能。

蘋果當時發表聲明說：「我們從來沒有，也永遠不會透過任何方式，蓄意縮短任何蘋果裝置的使用壽命，更不會降低使用者體驗來迫使大家升級設備。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP