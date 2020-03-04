憂武漢肺炎疫情延燒 Google年度開發者大會喊卡

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（法新社舊金山3日電） 武漢肺炎疫情持續延燒，網路巨擘谷歌（Google）今天宣布，取消原定5月登場的年度開發者大會；目前正在研擬以其他方式，讓開發者社群進行交流與合作。

谷歌表示，已取消原定5月在矽谷山景市（Mountain View）登場的Google I/O活動。谷歌聲明指出，基於對2019冠狀病毒疾病（CODID-19，武漢肺炎）疫情的擔憂，我們決定取消今年在海岸線圓形劇場（Shoreline Amphitheater）舉行的這場實體活動。

一個谷歌開發者的帳號推文說：「很遺憾我們將無法聚在一起，不過你們的健康與安全是我們最在乎的事。」

一年一度的Google I/O活動通常會吸引數以千計來自世界各地的開發者齊聚一堂，彼此交流。開發者也有機會與出席的工程師交流，討論有關谷歌提供的軟體與服務。

隨着武漢肺炎蔓延全球多國，除了Google I/O，越來越多活動都被取消。在臉書與微軟因擔憂疫情而決定缺席一場在舊金山舉行的遊戲開發商大會後，活動上周被迫延期。

另外，受到疫情影響，臉書最近也取消F8開發者大會。F8開發者大會是臉書最大的年度活動，吸引來自全球、與臉書有合作關係的大批軟體開發者聚集。

這場原定在聖荷西會議中心舉行的活動將以線上發表取代。（譯者：侯姿瑩/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP