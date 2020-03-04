普利茲克建築獎 愛爾蘭女建築師雙人組獲獎

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（法新社紐約3日電） 愛爾蘭建築師法瑞爾和麥納瑪拉今天獲頒建築界最崇高的普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize），成為歷來第一個獲此殊榮的女性雙人組。她們也是首次獲獎的愛爾蘭人。

發跡於都柏林的法瑞爾（Yvonne Farrell）和麥納瑪拉（Shelley McNamara）以巨大塊狀、受野獸派啟發的建築結構聞名國際，代表作包括巴黎的礦業電信學院（Institut Mines Telecom）建築。

在此之前，僅3位女性獲頒素有「建築界諾貝爾獎」美譽的普利茲克建築獎。

兩人從70年代開始擔任建築師，發展出一套獨特的建築風格：在現代感中強調工藝，並揉合建築地點特有的美學設計。

評審團提到兩人「為人正直」，且「對待同事慷慨大方」。

評審也肯定兩人「對追求卓越建築的不懈承諾、對環境負責任的態度，以及既具備國際化視野，又兼顧各個建案地點的獨特性」。

兩人表示，家鄉愛爾蘭讓她們在創作上特別重視地理和氣候變化，造就彰顯細節同時又能保持收斂的建築。

普利茲克委員會引述法瑞爾所言：「我們的作品試着注意各個階層的公民，並試着找到能兼顧彼此共同點，又能增進彼此關係的建築。」

法瑞爾和麥納瑪拉1978年在都柏林成立格拉夫頓建築師事務所（Grafton Architects），並在此共事生活至今；過去40年，兩人攜手在愛爾蘭、英國、法國、義大利和秘魯等地完成多項作品。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP