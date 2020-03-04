歐洲防衛局員工染武漢肺炎 歐盟機構確診首例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布魯塞爾4日電） 歐洲聯盟（EU）官員今天表示，一名在歐盟布魯塞爾總部工作的官員對新型冠狀病毒（武漢肺炎）檢測呈現陽性反應，成為歐盟總部確診首例。

歐盟執委會（European Commission）發言人史賓諾特（Dana Spinant）告訴法新社：「我們有確診病例。」

歐洲防衛局（European Defence Agency）發言人休夫曼（Elisabeth Schoeffmann）證實，局內一名男性公務員2月23日從義大利返回布魯塞爾，之後接受新型冠狀病毒檢測呈現陽性反應。

休夫曼表示，歐洲防衛局已取消3月13日以前的總部會議。

有媒體披露，這名官員確診前，曾經和30多名來自歐盟其他單位的人員開了4小時會議。但休夫曼駁斥這項報導。

布魯塞爾是歐盟實際上的首都，同時也是歐盟執委會、歐洲理事會（European Council）和歐洲議會（European Parliament）等歐盟機構的所在地。

在擔心大型集會可能加速武漢肺炎疫情擴散下，歐洲議會在比利時布魯塞爾和法國史特拉斯堡（Strasbourg）的大樓已經管制人員進出，不對外開放。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP