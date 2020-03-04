武漢肺炎蔓延之際 法國醫院2000口罩被偷

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（法新社馬賽/巴黎3日電） 法國正值嚴肅因應武漢肺炎疫情之際，衛生當局今天卻表示，南部大城馬賽一間醫院發生約2000個外科口罩被偷的案件。

馬賽醫院公衛當局（AP-HM）表示，在馬賽創始醫院（Conception hospital）被竊的口罩，放在只有醫院員工及接受手術的患者可進入的地方，「醫院公衛機關立即發起內部調查，尋找竊賊」。

馬賽醫院公衛當局表示，院內有足夠口罩可維持正常運作，同時已下訂更多口罩，並採取措施確保口罩及洗手凝膠存貨無虞。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天透過推特宣布，政府將在這幾個月徵用所有口罩存貨及生產線，以因應疫情。他指出，這些存貨將留給患者及醫療人員使用。

在法國，擔心感染的群眾搶購口罩和洗手凝膠，致使一些商店及網路零售業者漲價。

財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）稍早表示，由於獲報價格已漲了2到3倍，他已指示法國消費者及反走私監管單位展開調查。

衛生部統計，法國目前累計212起俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例、4人死亡，本土的13個行政大區中，有11個發現病例。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

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