武漢肺炎重災區義大利 還缺1000萬個口罩

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（法新社羅馬3日電） 口罩只能仰賴進口的歐洲武漢肺炎重災區義大利，已從南非進口80萬個口罩，但其民防部首長表示，至少還需要1000萬個。

義大利民防保護部（Civil Protection Department）部長德安吉羅（Luigi D'Angelo）在接受法新社電話訪問時表示，「我們（昨天）收到來自南非的40萬個口罩」，明天「還會收到相同數量的口罩」。

他表示，口罩送抵羅馬的費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）後，將再被分送到義大利各地。自2月22日起，義大利已通報超過2500起武漢肺炎確診病例，79起死亡病例，是目前為止歐洲疫情最嚴重的地方。

德安吉羅表示，義大利需要「800萬個外科口罩」，提供2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診患者以及接觸患者的人員使用。

德安吉羅說：「義大利也還需要數百萬個FFP2、FFP3口罩，給直接接觸到病患的醫護人員使用。」

白色的FFP2、FFP3口罩，保護力高於街頭常見的一般綠色外科口罩。

德安吉羅表示，口罩都不宜使用超過6小時。

他表示，有些醫院的「庫存即將用完」，並補充道，義大利疫情最嚴重的倫巴底大區（Lombardy），1天就要用掉20萬個口罩。

官方表示，倫巴底大區共有1520起武漢肺炎確診病例，55人病故。

© 2020 AFP