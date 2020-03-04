甫與美簽和平協議 塔利班夜襲阿富汗基地至少20死

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（法新社阿富汗昆都茲4日電） 阿富汗官員今天表示，阿富汗民兵組織塔利班發動一連串夜襲，導致至少20名阿富汗軍人和警察喪命。美國總統川普數小時前才說，他與塔利班政治領袖通話「相談甚歡」。

阿富汗昆都茲省（Kunduz）議會官員阿米力（Safiullah Amiri）說：「塔利班（Taliban）戰士昨晚襲擊至少3處位於昆都茲省伊曼薩希布（Imam Sahib）地區的軍隊前哨基地，造成至少10名軍人和4名警察喪命。」

塔利班昨晚也襲擊阿富汗中部烏魯茲岡省（Uruzgan）警方。烏魯茲岡省長發言人艾巴迪（Zergai Ebadi）說：「很不幸的，這起襲擊造成6名警察死亡，另有7名警察受傷。」

塔利班發動多起暴力攻擊，使阿富汗和平進程蒙上陰影。阿富汗政府與塔利班在換囚計畫上爭論不休，喀布爾當局與塔利班將在本月10日展開談判。

華府和塔利班歷經1年多的談判，終於在2月29日於卡達首都杜哈（Doha）簽署歷史性和平協議。

根據這份協議，美國和其他外國部隊將在14個月內撤出阿富汗，以換取塔利班的安全保證，以及塔利班與喀布爾當局展開談判的承諾。

川普昨天在華府告訴記者，他與塔利班政治領袖巴拉達（Mullah Baradar）的關係「非常好」。根據塔利班說法，川普和巴拉達已通過電話，雙方談了35分鐘。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）

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