美國擬啟動緊急法替無健保者付醫藥費

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（法新社華盛頓3日電） 美國高階衛生官員今天表示，華府可能啟動緊急法，替感染武漢肺炎卻沒有健康保險的病患，支付醫療費用。

美國公共衛生專家警告，目前全美大約有2750萬民眾沒有健保，可能缺乏就醫意願，不但危及自身健康，更會成為防疫缺口。

美國衛生及公共服務部官員卡德里克（Robert Kadlec）今天告訴聯邦參議院，政府正在討論是否啟動史塔福法（Stafford Act），允許無健保病患的醫療費用由聯邦政府來支付。

根據史塔福法，提供無健保病患醫療照顧的院所，可以獲得政府撥付以醫療補助（Medicaid）費率110%計算的費用。Medicaid是美國政府提供低收入戶的公營保險。

「我們目前正在和美國聯邦醫療服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）進行初步的討論，以了解是否可以這樣的方式來運用，並且確實發揮作用。」

美國總統川普在前往國家衛生研究院聽取武漢肺炎疫情簡報時，也觸及這個議題。

川普告訴媒體：「我們正密切關注整體的情勢。為數不少的人缺乏保險的保障。」

在美國通過俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法後，沒健保的美國民眾從2010年的高點4650 萬人逐漸滑降，但近年又開始攀升。

美國2018年沒健保人數，從前一年的2560萬人，攀升至2750萬人左右，佔總人口約8.5%。

© 2020 AFP