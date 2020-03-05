吉兒屢次出手護夫 拜登：妻子是我的特勤局人員

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（法新社洛杉磯5日電） 前美國副總統拜登3日在洛杉磯對支持者發表「超級星期二」勝選演說時，遇到純素主義者衝上台抗議，但全被妻子吉兒出手擋下。拜登開玩笑表示，吉兒是他的特勤局維安人員。

在抗議事件隔天，爭取美國民主黨提名的總統參選人拜登（Joe Biden）4日晚間在加州貝艾爾（Bel Air）一場募款活動上表示：「我大概是唯一一位妻子充當特勤局維安人員的總統參選人。」

拜登開玩笑表示：「不要和費城女孩亂搞，我告訴你為什麼。我在路上聽到掌管特勤局的委員會決定，必須開始向我提供維安。我想這是因為他們擔心吉兒（Jill Biden）會打傷人。」吉兒在賓州長大，費城是賓州最大城市。

拜登在發表「超級星期二」勝選演說時，一名女性純素主義抗議者衝向講台並大喊「讓乳品產業滅亡」。吉兒見狀抓住拜登的手，並且站在拜登與抗議者中間。

數秒後，另一名純素抗議者又衝向講台，吉兒用雙手抓住她，並將她推回去。這名抗議者被護送離去，拜登支持者抱以噓聲。吉兒事後說：「我們沒事」。

眾議院的民主黨人士敦促國土安全部與美國國會領袖向拜登與拜登的同黨競爭對手桑德斯（Bernie Sanders）提供維安。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）

© 2020 AFP