巴勒斯坦疑傳武漢肺炎 耶誕教堂關閉旅客禁入境

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（法新社伯利恆/雷馬拉5日電） 由於巴勒斯坦首度出現疑似武漢肺炎病例，巴勒斯坦觀光部長瑪亞今天表示，約旦河西岸的城市實施2周禁止觀光客進入。當地城市伯利恆的「耶誕教堂」也宣布暫時關閉。

巴勒斯坦衛生部稍早宣布，伯利恆（Bethlehem）的一家旅館發現數起武漢肺炎疑似病例。

伯利恆衛生局局長沙哈德（Imad Shahadeh）則告訴法新社，一群希臘遊客曾在2月底來到這家旅館，其中有2人隨後確診感染武漢肺炎。目前有4名旅館工作人員疑似感染，預計今天稍晚將會確認。

巴勒斯坦衛生部已要求約旦河西岸的教會、清真寺及其他機構停止對外開放。

在據信耶穌誕生地點建造的「耶誕教堂」（Church of the Nativity），今天上午依法新社攝影記者所見仍對外開放。但要求匿名的教堂主管說：「我們尊重當局的決定，因為安全第一。我們若非今天關閉，也會在明天關閉。」

巴勒斯坦觀光部長瑪亞（Rula Maayah）今天也告訴法新社：「我們已決定在14天內禁止旅客入境，且各城市的所有旅館也不得接待外國客人。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP