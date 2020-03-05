彭博退出美民主黨初選 改挺拜登

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（法新社紐約4日電） 美國民主黨總統候選人提名戰中的「超級星期二」初選結果陸續出爐，前副總統拜登猛然崛起，媒體大亨彭博決定退選，轉而支持拜登。

拜登（Joe Biden）一改先前幾場初選並不突出的表現，在「超級星期二」舉辦投票的14州中拿下許多州，聲勢大振。

昨天「超級星期二」是民主黨初選過程中重要的一役，全美14個州同時舉辦初選投票，對選情影響特別大。

拜登的強勁表現終結了桑德斯（Bernie Sanders）在先前幾場初選中的領先地位，也導致彭博（Michael Bloomberg）宣布退選，轉而支持拜登。

彭博今天決定退出初選，並支持拜登成為代表民主黨出馬挑戰現任總統川普的人選。擁有億萬家財的彭博為了競選已花費超過5億美元，卻未能吸引選民。

彭博為了爭取入主白宮的機會而投入重注，但在14個州之中，沒能贏得任何一個。

彭博缺乏群眾魅力，在初選辯論中表現無力，過去在紐約市長任內實施的「攔檢盤查」（stop and frisk）措施也備受爭議，還有人指控他企圖賄賂辯論會聽眾，這些都被視為造成他還沒順利起步就選不下去的原因。

不可避免地，彭博左支右絀的表現，使得他在是否要讓路給溫和派的拜登這個問題上，面臨越來越大的壓力。

彭博說：「我參加總統候選人初選是為了打敗川普，我今天退選的理由也一樣，因為繼續參選會更難達到目標。」

他還表示：「打敗川普要從團結力挺最有可能勝選的候選人開始，經過昨天的投票，顯然這名候選人就是我的朋友、偉大的美國人拜登。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP