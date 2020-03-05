拜登大贏超級星期二初選 彭博退選遭川普挖苦

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（法新社華盛頓4日電） 美國民主黨總統候選人提名戰中的「超級星期二」初選結果陸續出爐，前副總統拜登氣勢大振，媒體大亨彭博決定退選，力挺拜登。總統川普嘲諷彭博「自欺欺人」。

昨天「超級星期二」是民主黨初選過程中重要的一役，全美14個州同時舉辦初選投票，對選情影響特別大，根據陸續得出的結果，拜登（Joe Biden）贏面甚大。

拜登的強勁表現終結了參議員桑德斯（Bernie Sanders）在先前幾場初選中的領先地位，也導致彭博（Michael Bloomberg）宣布退選，轉而支持拜登。

川普則一邊向拜登「令人難以置信的後來居上」致意，一邊自稱會打敗拜登，因為拜登身邊都是極左派。

相對於左傾的桑德斯，拜登屬於溫和派，但川普堅稱拜登的一些操盤者「比桑德斯更左，這很恐怖」。

川普除了發布一連串推文嘲諷民主黨初選之外，還公開表示，如果自由派的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）早點退選，選民就不會分裂，桑德斯就可以輕鬆勝出，就像中間派的印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和參議員克羅布查（Amy Klobuchar）退選、改挺拜登一樣。

川普說：「她（華倫）真的是來拆台的，其他人都退了，選票都歸給拜登。那些人早點退出，幫了拜登大忙，你懂的。如果她退選，我覺得情勢會大不相同，投票之夜會是另一番結果。」

川普也挖苦彭博說：「他會嘗試把錢投入拜登的競選活動，好挽回顏面，我們看看會怎樣吧，我不認為這會有什麼效果。他會這麼做是因為他居心不良，他是個壞心眼的人，我很了解他，他在自欺欺人。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP