武漢肺炎停課 全球近3億學生被放假數周

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社羅馬5日電） 國際貨幣基金（IMF）日前敦促全球全面反擊武漢肺炎，在義大利成為最新因疫情宣布全國停課國家之際，全球有將近3億學生正面臨只能待在家裡數周無法上學的困境。

全球已有9萬5000多人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），死亡人數超過3200人，疫情迄今已擴散至約80個國家與地區。

豪華郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）船上乘客和船組員出現武漢肺炎癥狀，導致船上數千人目前困在加州外海；日前加州死亡首例的71歲老翁，證實曾搭過這艘船，促使加州州長紐松（Gavin Newsom）宣布進入緊急狀態。

大多數的死亡及確診案例都在最早傳出疫情的中國，促使中國採取封城隔離措施、暫時關閉工廠，並無限期停課。

疫情持續延燒，其他國家也採取非常措施，聯合國教科文組織（UNESCO）4日表示，已有13個國家停課，影響多達2億9050萬名學童，另有9國實施局部停課。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）認為，雖然危機時期暫時停課並不罕見，但「當前教育中斷情形的全球規模及速度無與倫比，倘若拖延長久，恐會威脅到教育權利」。

義大利昨天下令，全國各級學校及大學關閉至3月15日，該國武漢肺炎死亡人數來到107人，是中國以外死亡病例最多的國家。

韓國教育部長俞銀惠2日在媒體簡報會表示，受到武漢肺炎疫情影響，全國中小學和幼兒園開學日將再延後2周，從9日延後至23日。日本首相安倍晉三日前宣布，要求全國所有高中以下學校自3月2日起暫時停課，直到4月初春假結束為止。

© 2020 AFP