逾900萬乘客個資外泄 國泰航空遭罰近2000萬元

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（法新社香港5日電） 香港國泰航空先前承認超過900萬乘客個資外泄，包括護照號碼和信用卡資料。英國資訊委員會辦公室以未能保護乘客個資安全為由，對國泰航空重罰50萬英鎊（新台幣1930萬元）。

英國資訊委員會辦公室（ICO）4日發表聲明說，它以「未能保護乘客個資安全」為由，命令國泰航空（Cathay Pacific）支付50萬英鎊罰款。

ICO指出，2014年10月至2019年5月間，國泰航空因電腦系統缺乏安全措施，導致全球940萬名乘客個資外泄，當中包含11萬1578名英國人。

ICO調查部門主管艾克斯利（Stephen Eckersley）說，「人們提供個資給一家公司時，當然期望這些資料能被保護，以確保他們能免於受到任何潛在危害或詐騙」，但國泰航空未能保護乘客個資安全。

艾克斯利還說，國泰航空存在許多IOC認定「遠低於」標準的嚴重缺陷，且未能實踐英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）5項基本指導方針中的4項。

國泰航空2018年10月承認，約有86萬筆護照號碼、24萬5000筆香港身分證號碼、403筆過期信用卡號和27筆不含安全碼（CVV）的信用卡號外泄。

其他外泄個資內容包括乘客國籍、生日、電話號碼、電郵和地址等。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）

© 2020 AFP