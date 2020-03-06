影壇大亨哈維溫斯坦性侵有罪 手術後送入監獄

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（法新社紐約5日電） 被判性侵有罪的影壇大亨哈維溫斯坦，判決出爐後出現胸痛，送醫進行心臟手術後，今天被送進紐約市、以獄囚與獄警頻頻遭受暴力事件聞名的里克斯島（Rikers Island）監獄。

67歲的哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）曾擔任「黑色追緝令」（Pulp Fiction）等知名電影的製片。他在2月24日判決出爐後，宣稱胸痛而被送到曼哈頓的一家醫院就醫。

哈維溫斯坦發言人恩格邁爾（Juda Engelmayer）證實，他接受手術後，被送到里克斯島。

多家美國媒體報導，哈維溫斯坦因心臟出現阻塞問題而進行手術，並於手術中裝了支架。

歷經數周的審判，哈維溫斯坦被判三級強姦、一級不法性行為罪名成立。「#我也是」運動讚揚這是歷史性判決，哈維溫斯坦團隊則表示打算提出上訴。

陪審團認為，哈維溫斯坦有罪的行為包括2006年對前製作助理海莉（Miriam Haley）強行口交，以及2013年強暴女星潔西卡曼恩（Jessica Mann）。

雖然掠奪性性侵（predatory sexual assault）等重罪罪名不成立，但11日判刑時，哈維溫斯坦仍面臨最高長達29年的刑期。

里克斯島監獄是美國最知名的監獄之一，以獄囚與獄警頻頻遭受暴力事件聞名。包括「性手槍樂團」（Sex Pistols）的席德維西斯（Sid Vicious）等名人都曾被關在此。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）

© 2020 AFP