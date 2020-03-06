船上人員接觸過確診病例 厄瓜多軍艦遭隔離

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（法新社基多5日電） 厄瓜多當局今天表示，一艘載有50人的軍艦有船上人員與該國武漢肺炎確診首例有過接觸，決定將這艘船隔離到明天。

衛生部表示，雖然這名海軍士兵采檢2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）結果呈陰性反應，這艘軍艦仍將隔離到明天。

負責監督海軍衛生的甘伯斯（Douglas Campos）在西南部城市瓜亞基爾（Guayaquil）召開的記者會上表示：「我們決定對青坡拉索號（BAE Chimborazo）展開隔離。」

流行病學官員巴哈尼亞（Inocencio Bajana）表示，衛生部和海軍在一名成員在厄瓜多「接觸冠狀病毒篩檢呈陽性的親戚」後，決定將這艘軍艦隔離。

衛生部表示：「這名軍艦成員認識（武漢肺炎）篩檢結果呈陽性的其中一名個案。」

當局指的是住在西班牙馬德里附近的一名厄瓜多籍71歲老婦人，她上個月返回厄瓜多，先在首都基多（Quito）近郊機場停留，接着於2月14日抵達瓜亞基爾。

厄瓜多國內其餘確診病例感染源都來自首例，包括今天稍早通報的3例。厄瓜多目前確診總數為13例。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP