阿富汗喀布爾遭攻擊 至少27死29傷

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（法新社喀布爾6日綜合外電報導）阿富汗官員表示，首都喀布爾（Kabul）一場政治集會今天遭到攻擊，至少27人喪生，這是自美國與民兵組織塔利班（Taliban）簽署撤兵協議後，阿富汗傷亡最慘重的攻擊事件。

阿富汗內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）表示，死者包括婦女及兒童，另有29人受傷。他並說：「特種部隊現正對攻擊者進行掃蕩行動…傷亡人數將有變動。」

阿富汗衛生部官員賈里爾（Nizamuddin Jalil）則提供了一個稍高的傷亡數字，稱有29人喪生、30人受傷。

塔利班立即否認犯案。這起攻擊發生在紀念哈紮拉族（Hazara）政治人物馬札利（Abdul Ali Mazari）的儀式上，該族人民多屬什葉派教徒。

去年這項儀式也曾遭到攻擊，至少有11人死於迫擊炮火下，當時一個伊斯蘭國（Islamic State）團體宣稱犯案。

拉希米早前指出，喀布爾西區靠近紀念儀式的一個工地爆發槍擊，當地居民多為什葉派教徒。社群媒體照片顯示，有人員在攻擊後處理數具屍體。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）譴責這場屠殺，稱這是「違反人道罪」。有多名阿富汗政治菁英出席這場儀式，包括阿富汗行政首長阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。（譯者：陳正健／核稿：張佑之）

© 2020 AFP