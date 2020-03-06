NBA雷納德砍25分 快艇擊落火箭笑納6連勝

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（法新社休士頓5日電） 美國職籃NBA洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今天斬獲全隊最高25分，率隊在客場以120比105擊落休士頓火箭，笑納6連勝。

雷納德共繳出25分、6籃板、5助攻，隊友祖巴奇（Ivica Zubac）及哈洛（Montrezl Harrell）皆寫下雙十數據，前者拿下17分、12籃板，後者進帳19分、10籃板。

快艇另一看板球星喬治（Paul George）攻下13分，莫里斯（Marcus Morris）也貢獻11分，格林（JaMychal Green）也射進11分。

另一方面，火箭球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）砍下29分、15籃板，但隊友哈登（James Harden）僅奪得16分，全場只有17投4中。

本役快艇只在開賽不久時以2比4落後火箭，但隨後一路領先，領先幅度最多達到30分。

快艇與火箭本季迄今對決4場，分別拿下兩勝，本季剩餘賽事不會再碰頭。

快艇今天拿下勝利後，目前例行賽戰績43勝19敗，西區聯盟排名第2。火箭吞敗後，戰績來到39勝22敗，西區聯盟排名第4。

© 2020 AFP