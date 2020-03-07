武漢肺炎衝擊 2020年國際遊客數料將減少3%

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（法新社馬德里6日電） 武漢肺炎疫情衝擊全球旅遊業。聯合國世界觀光組織今天表示，預料今年國際遊客人數將急遽減少，減幅最高達3%。這與先前所提出2020年國際遊客數將大幅增加的預測相反。

聯合國世界觀光組織（United Nations World Tourism Organization）發表聲明說，現在預料2020年國際遊客數將減少1%至3%，而非原先所預測將成長3%至4%。

總部設於西班牙首都馬德里的世界觀光組織表示，估計這將導致國際旅遊業觀光收入損失300億至500億美元（約新台幣9000億至1兆5000億元）。

若事實真如世界觀光組織所預測，將是自2009年全球金融危機爆發重創旅遊業以來，年度國際遊客數首次減少。

聲明提到：「根據初步評估，預料亞洲及太平洋地區將受創最深，此區國際旅客數料將減少9%至12%。」

「有鑒於情勢變化迅速，目前對世界其他地區作出預估還為時過早。」

世界觀光組織表示，各國實施旅遊禁令，加上航空業者紛紛取消航班，都「大幅減少旅遊服務供應量，與此同時，需求也持續萎縮」。

武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情目前已擴散至約90個國家，造成3400多人死亡，另有超過10萬起確診病例。（譯者：李宛諭/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP