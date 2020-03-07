美司法部：準備好開始採集被羈押移民DNA

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（法新社華盛頓6日電） 美國政府今天宣布，將於4月開始採集所有遭羈押移民的DNA，資料將保存在聯邦警方資料庫。

美國國土安全部去年10月首度揭露的這項措施，是美國總統川普致力對抗非法移民的一環，當時招致公民自由團體與移民的強烈批評。

一項於2005年實行的法律授權特定聯邦機構採集被逮捕的外國人DNA，但時任美國總統歐巴馬政府要求對移民豁免。當時的說法是，政府沒有足夠的人力每年分析數十萬份DNA檢測資料。

但美國司法部表示，科技自此之後已經進步了，進行DNA檢測變得更加容易。

美國司法部副部長羅森（Jeffrey Rosen）說，新的提案將有助保障生命安全，並讓罪犯繩之以法。

人權運動者反對這項措施，認為這對個人資料保護是一種威脅，並且模糊了罪犯與移民之間的界線。

美國民權聯盟（ACLU）高級顧問夏哈（Naureen Shah）說：「採集被羈押移民的基因藍圖不會讓我們變得比較安全，只是讓政府在攻擊移民群體這件事上變得更容易。」

夏哈說：「依據同樣的謬論，也就是認為可能有一天我們也會犯罪，政府逐一敲門要採集我們DNA的日子更加接近了。」美國民權聯盟說，很有可能會在法院上阻止這個措施。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP