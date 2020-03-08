保加利亞失守 首傳兩起武漢肺炎確診病例

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（法新社索菲亞8日電） 保加利亞衛生當局今早表示，兩名保加利亞公民對武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應。這是保加利亞首次發現武漢肺炎感染病例。

國家衛生主管孔契夫（Angel Kunchev）表示，兩名確診患者最近都未曾旅行，也不曾接觸剛從疫區返國的人。

國家傳染暨寄生蟲疾病中心（National Centre of Infectious and Parasitic Diseases）主任康塔吉也夫（Todor Kantardzhiev）在昨晚記者會中告訴媒體，兩人采檢結果呈陽性反應，其中一人是來自北部城鎮普利文（Pleven）的27歲男性，另一名是來自中部城鎮加布羅沃（Gabrovo）的75歲女性。

兩人幾天前因嚴重呼吸道問題送醫，當局採取預防性措施進行檢測，結果呈陽性反應。目前兩人情況已有好轉，也將連夜進一步檢測，以確認最後結果。

主管機關表示，已經追蹤曾與兩名患者有過接觸的人，並且着手檢測，總數約有40人，以追蹤可能的傳染源頭。

法新社報導，保加利亞是歐洲最後幾個感染武漢肺炎的國家之一。衛生當局本周稍早警告，境內目前正在對抗流感，醫院早已人滿為患；此一情況可能影響武漢肺炎的抗疫準備。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP