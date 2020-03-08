沙國為王儲繼位肅清反對勢力 3親王涉政變被捕

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（法新社利雅德7日電） 3名消息人士今天告訴法新社，沙烏地阿拉伯當局昨天逮捕3位親王，理由是3人涉嫌發動政變。

法新社報導，此舉剷除了可能針對王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的最後反抗勢力，顯示沙國這位實質統治者正逐步鞏固權力。

沙國當局出手之際，正逢油價下跌、伊斯蘭最神聖的幾大聖地因擔憂武漢肺炎疫情而關閉的敏感時刻。

一名西方官員告訴法新社，王室護衛昨天逮捕國王沙爾曼的胞弟阿邁德親王（Ahmed bin Abdulaziz）以及沙爾曼的侄兒穆罕默德．納衣夫（Mohammed bin Nayef），理由是他們試圖發動宮廷政變想要推翻王儲。

納衣夫親王的胞弟納瓦夫．納衣夫（Nawaf bin Nayef）同在被捕之列。

這名西方官員引述沙國政府消息人士說，多位被控支持政變的軍方與內政部官員也遭到逮捕。他指出：「這次肅清行動後，再也沒人能阻擋王儲繼位。」

這項逮捕行動也讓人揣測84歲國王沙爾曼的健康狀況，以及王儲是否會在近期繼位。

但另一名親近沙國領導的消息人士告訴法新社，「國王身體健康無恙」，一切都在王儲「掌控之中」，之所以發動肅清，是因為「兩位親王不斷出現反抗行為」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP