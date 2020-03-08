泰國變性人選美大會 巴西佳麗盼消除仇視眼光

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（法新社泰國巴達雅7日電） 全球最大變性人選美大賽今天在泰國巴達雅（Pattaya）登場，巴西變性人佳麗穆拉（Ariella Moura）藉機發表宣言反對性別歧視，盼世人能改變對變性人的仇視眼光。

球最大變性人選美大賽今天在泰國登場，雖然受全球武漢肺炎疫情影響，現場來賓大減，但各國佳麗仍盡現美麗風采，盼世人能改變對變性人的歧視眼光。

一年一度的蒂芬妮環球小姐（Miss Tiffany's Universe）選美大賽今年共有來自全球21國佳麗參加，她們競相展現各自的美，也傳達對追求平等不屈不撓的精神。

今年的後冠由墨西哥代表佛魯切爾（Valentina Fluchaire）摘下，她從去年冠軍美國佳麗羅耶爾（Jazelle Barbie Royale）手中接過綬帶和皇冠。

不過對進入總決賽的22歲巴西佳麗穆拉（Ariella Moura）來說，比起排名表現，今晚還有更重要的意義。

去年贏得巴西變性人小姐（Miss Trans Brazil）選美大賽後冠的穆拉表示，巴西人對許多事情思想開放，但有許多人因為性傾向受到歧視。她說：「我知道有許多朋友遭到殺害。」

穆拉公開譴責巴西極右民粹主義派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仇恨變性人和同性戀者的強硬態度，並表示希望這種歧視現象能出現改變。

蒂芬妮環球小姐選美大賽1984年起在泰國濱海度假勝地巴達雅（Pattaya）開辦，當地夜生活喧囂，對性的態度自由放任。

巴達雅有數千名變性人居民，其中許多人都在當地龐大的性產業工作；由於污名如影隨形，她們在泰國其他地區的工作和教育機會都遭到大幅削減。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP