義大利總理簽封城令抗疫 米蘭威尼斯隔離至4月初

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義大利封城抗疫 米蘭威尼斯隔離至4月初（中央社羅馬8日法新電）義大利北部武漢肺炎疫情惡化，總理孔蒂今天凌晨表示，國家正面臨緊急狀態，他已簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭和觀光勝地威尼斯等地，實施隔離措施至少到4月3日。

孔蒂（Giuseppe Conte）簽署緊急法令，封鎖米蘭與若干扮演義大利經濟火車頭角色的工業區，嚴格管制嚴重疫區的人員進出，在中國以外地區執行最雷厲風行的抗疫措施。封城範圍涵蓋帕瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市。

孔蒂在凌晨2時召開記者會，宣布這項法令。他表示：「我們正面臨緊急狀態，國家緊急狀態。」

根據這項法令，葬禮與文化活動都在禁止之列，並且規定人與人之間須保持一公尺以上的距離，包括在運動會、酒吧與超市等場合。

武漢肺炎肆虐全球，義大利成了歐洲疫情最嚴重的國家，疫情持續擴散不僅重創這個歐陸最脆弱的經濟體之一，學校也紛紛宣布停課。

根據義大利當局與世界衛生組織（WHO）統計，義大利武漢肺炎確診病例在一周之內翻了一倍以上，由4日的約2500起增至7日的5800多例；死亡病例則由36起增至233起。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP