華府爆首例確診 川普拒因疫情暫停造勢活動

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（法新社美國棕櫚灘8日電） 美國總統川普7日暗示，儘管美國境內武漢肺炎確診病例數激增，他仍無意停辦競選造勢活動。此外，美國也宣布，首都華盛頓特區爆發首起確診病例。

川普在他位於佛羅里達州南部棕櫚灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受記者訪問時，以挑釁語氣談論武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情。川普當時正在海湖俱樂部接待巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。

川普被問及他的「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）競選活動是否會繼續舉辦時回應：「我們會有龐大的造勢活動，我們做得非常好，我們在那件事（競選活動）上做得很棒。」

與此同時，美國衛生當局宣布，華盛頓特區（Washington D.C.）出現首起武漢肺炎確診病例，患者為50多歲華府居民，沒有國際旅遊史，也未與任何已知確診患者有密切接觸。

被問及是否擔心疫情已擴散至距白宮不到幾公里處，川普回應：「不，我完全不擔心。」

美國境內武漢肺炎確診數目前已突破400例，其中包含19起死亡病例，絕大多數病例都出現在西岸華盛頓州。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP