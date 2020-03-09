國際婦女節全球示威 智利秘魯訴求墮胎合法化

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（法新社聖地牙哥8日電） 全球各地數十萬人在國際婦女節這天紛紛走上街頭，不過由於武漢肺炎疫情嚴峻，亞洲地區許多相關活動都遭到取消，南美洲國家示威民眾則訴求墮胎合法化及改善女性待遇。

南美洲國家智利出現大規模集會活動，當局表示，婦女節這天有多達15萬名抗議民眾聚集在首都聖地牙哥（Santiago）。

抗議期間爆發短暫衝突，警方動用催淚瓦斯和水炮阻止部分抗議民眾朝總統府方向前進。

許多抗議女性配戴象徵贊成墮胎選擇權的綠色頭巾，或反殺害女性集會所使用的紫色圍巾。

對女性施以暴力的風氣長久來根深蒂固存在墨西哥社會中，墨國日前發生一連串女性遭殺害案件，首都墨西哥市（Mexico City）年度婦女節遊行活動今天湧現空前人潮。

秘魯首都利馬（Lima）也有女性走上街頭示威，呼籲墮胎合法化、改善工作條件，並終結暴力對待女性的行為。

最早爆發武漢肺炎的中國方面，官媒中央電視台強調抗疫最前線女性醫療工作者的貢獻。

印度一場女子馬拉松賽也因為擔心疫情擴散，被迫延期。

武漢肺炎確診突破7000例的韓國方面，許多婦女節相關活動遭到取消。韓國是中國以外疫情最嚴峻的國家。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP