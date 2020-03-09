川普自滿抗疫工作協調完美 同黨同志不埋單

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（法新社洛杉磯8日電） 美國武漢肺炎確診病例今天飆破500例，包括新增2例死亡，總統川普仍肯定自家政府對疫情的因應做出「完美協調」，但一名共和黨籍州長顯然不這麼認為。

遭外界指控針對疫情散播不實訊息的川普今早推文，譴責媒體試圖讓政府「看起來很糟」。

川普推文寫道：「我們白宮對冠狀病毒的防治有完美的協調及微調計畫。」

「我們老早就關閉部分地區的邊境，真是老天賜福。副總統做得很好。假新聞媒體正竭盡所能讓我們看起來很糟。可憐哪！」

但共和黨籍馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）批評川普針對疫情所發出的訊息，向國家廣播公司（NBC）表示：「總統並沒有以我會用的方式來溝通，也沒有以我可能希望的方式來溝通。」

川普對病毒發表的公開言論一再抵觸政府專家的建議，遭到外界強烈抨擊。

川普淡化疫情構成的威脅，聲稱病例數「顯着降低，而非提升」、並且做出「疫苗很快會推出」的假承諾，還在沒有證據的情況下，稱官方對於死亡率的數據是「錯的」。

部分流行病學家譴責白宮對政治論述的關心多過國內疫情防備工作。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP