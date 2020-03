武漢肺炎重創票房 1/2的魔法表現差強人意

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯8日電) 電影業觀察武漢肺炎對票房有何影響之際,皮克斯最新動畫「1/2的魔法」(Onward)周末雖站上北美票房冠軍,首映成績卻名列皮克斯/迪士尼最差作品之一。

根據追蹤票房的北美院線聯盟(Exhibitor Relations),適合闔家觀賞的「1/2的魔法」6日至8日期間進帳約4000萬美元,略低於先前預測。

這部片在國際市場的約2800萬美元表現同樣低於預期,但美國娛樂業界周刊「綜藝」(Variety)點出,2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)衝擊全球,中國、韓國等主要市場的戲院紛紛拉下鐵門。

排名第2的是上周冠軍片、環球出品的驚悚片「隱形人」(The Invisible Man),票房1520萬美元。

華納兄弟最新運動劇情片「回歸之路」(The Way Back)本周上檔站上第3,收入850萬美元。坦承有酗酒問題的影星班艾佛列克(Ben Affleck),在片中飾演一名酒鬼,獲得一個回高中母校擔任籃球教練的機會。班艾佛列克表現可圈可點,獲影評讚揚。

排名第4的是派拉蒙冒險喜劇片「音速小子」(Sonic the Hedgehog),有800萬美元表現。第5的是「福伯」哈里遜福特(Harrison Ford)主演的20世紀福斯片「極地守護犬」(The Call of the Wild),進帳700萬美元。

第6到第10的電影依序為:「艾瑪」(Emma),500萬美元;「絕地戰警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)310萬美元;「猛禽小隊:小醜女大解放」(Birds of Prey),220萬美元;「好友互整電影版」(Impractical Jokers: The Movie),180萬美元;「我的英雄學院劇場版:英雄新世紀」(My Hero Academia: Heroes Rising),150萬美元。(譯者:蔡佳敏/核稿:陳昱婷)

© 2020 AFP