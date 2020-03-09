武漢肺炎重創票房 1/2的魔法表現差強人意

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（法新社洛杉磯8日電） 電影業觀察武漢肺炎對票房有何影響之際，皮克斯最新動畫「1/2的魔法」（Onward）周末雖站上北美票房冠軍，首映成績卻名列皮克斯/迪士尼最差作品之一。

根據追蹤票房的北美院線聯盟（Exhibitor Relations），適合闔家觀賞的「1/2的魔法」6日至8日期間進帳約4000萬美元，略低於先前預測。

這部片在國際市場的約2800萬美元表現同樣低於預期，但美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）點出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）衝擊全球，中國、韓國等主要市場的戲院紛紛拉下鐵門。

排名第2的是上周冠軍片、環球出品的驚悚片「隱形人」（The Invisible Man），票房1520萬美元。

華納兄弟最新運動劇情片「回歸之路」（The Way Back）本周上檔站上第3，收入850萬美元。坦承有酗酒問題的影星班艾佛列克（Ben Affleck），在片中飾演一名酒鬼，獲得一個回高中母校擔任籃球教練的機會。班艾佛列克表現可圈可點，獲影評讚揚。

排名第4的是派拉蒙冒險喜劇片「音速小子」（Sonic the Hedgehog），有800萬美元表現。第5的是「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）主演的20世紀福斯片「極地守護犬」（The Call of the Wild），進帳700萬美元。

第6到第10的電影依序為：「艾瑪」（Emma），500萬美元；「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）310萬美元；「猛禽小隊：小醜女大解放」（Birds of Prey），220萬美元；「好友互整電影版」（Impractical Jokers: The Movie），180萬美元；「我的英雄學院劇場版：英雄新世紀」（My Hero Academia: Heroes Rising），150萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP