美國武漢肺炎疫情蔓延 專家警告不排除封城

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（法新社洛杉磯8日電） 美國武漢肺炎疫情升溫，確診病例破500，死亡人數破20。一位高階衛生官員今天說，可能必須考慮採取地方封城措施，並建議感染風險最大的年長族群和身體不適者別出國。

美國媒體報導，美國34州和哥倫比亞特區統計至少539起確診病例，康乃狄克州通報首起病例；華盛頓州也新增死亡病例，全國累計死亡人數來到22人。華盛頓州、紐約州、加州和俄勒岡州相繼宣布進入緊急狀態，全美愈來愈多學校停課，引發停課將影響學習、增添家庭負擔和社區亂象隱憂。

愛阿華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）今天表示，州內出現3例確診，都是最近曾到埃及搭尼羅河遊船後返家發現感染，目前3人都在家隔離。他們的遊船行程是2月17日到3月2日，然後3月3日返家。

美國「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）主任佛奇（Anthony S. Fauci）今天表示，地方封城恐怕有其必要，並建議感染風險最大的年長者和有潛在健康狀況的族群不要旅行，「搭機和長途旅行前必須三思，不只要三思，而且不要上郵輪」。

佛奇表示，川普政府準備好採取「一切適當行動」遏阻疫情，包括高病例數地區採取旅行限制。

佛奇告訴「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）：「我認為不會像『沒人進沒人出』那樣嚴格，但如果我們病例持續增加，尤其是社區層級，將會有我們所謂的減災措施，尤其我們必須擴大社交距離，讓民眾遠離人潮擁擠區域。」

© 2020 AFP