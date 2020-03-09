義大利封城抗武漢肺炎 拉斐爾逝世500周年大展喊卡

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（法新社米蘭8日電） 義大利總理孔蒂簽署緊急封城令，估計影響1600萬人，陽光照在米蘭宛如荒漠般的廣場，水都威尼斯的貢多拉船也空無一人，博物館大門緊閉，拉斐爾逝世500周年大展也成了受害者。

義大利籌畫多年的拉斐爾逝世500周年紀念大展，4日在羅馬奎里納雷宮（Scuderie del Quirinale）博物館華麗登場，展出200件文藝復興畫家兼建築師拉斐爾的繪畫、手稿及其他作品真跡，展期原定至6月2日。

奎里納雷宮今天在網站宣布，拉斐爾逝世500周年紀念大展將暫時喊卡，待有關當局進一步通知，博物館將從明天開始聯繫已經購票的訪客。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐義大利全國累計7375例確診、366人不治，當局下令封鎖金融之都米蘭和觀光勝地威尼斯至4月3日。

封城期間，區域內的博物館和其他文化機構皆不得開放，以避免群聚活動，降低接觸感染的風險。除了奎里納雷宮，梵蒂岡博物館和烏菲齊美術館（Uffizi Gallery）都受到影響。

這些博物館可望於4月4日重新開放，政府也可能另外頒布政令，延長封城期限。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP