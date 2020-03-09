義大利封城抗疫 米蘭廣場如荒漠威尼斯貢多拉空無一人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社米蘭8日電） 義大利總理孔蒂簽署緊急封城令，估計影響1600萬人，陽光照在米蘭宛如荒漠般的廣場，水都威尼斯的貢多拉船也空無一人，博物館大門緊閉，拉斐爾逝世500周年大展也成了受害者。

為遏止疫情持續升級，富庶的倫巴底大區和另外4區的14省都被納入隔離紅區，未經許可不得出入，估計影響多達1600萬人，即全國人口的1/4。義大利內政部說，逃離者恐被處至少3個月徒刑或206歐元（約新台幣7180元）罰款。

住在米蘭的60多歲心理分析師安提努齊（Pina Antinucci）說，她飽受惡夢驚擾，還說當局「引發焦慮，導致人心惶惶」。

從事演員工作的34歲居民托塞提（Vincenzo Tosetti）告訴法新社，很多他認識的人都逃走了，大多都是離開米蘭。

「這將考驗義大利人表現負責任行為的能力，但我不得不說，直到現在，他們都失敗了。許多人大舉外移。」

一名49歲的威尼斯居民說，「你能感受到空氣中瀰漫著焦慮的氣氛」，這裡實際上也沒半個遊客，對這座城市來說是「一記重擊」。

他說：「這座城市先是受到破紀錄洪水重創，現在又遇到這種事。威尼斯現在非常脆弱。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP