馬紹爾防武漢肺炎入侵 祭兩周旅行禁令

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（法新社馬紹爾群島首都馬久羅8日電） 為防止武漢肺炎入侵，馬紹爾群島（The Marshall Islands）採取激進措施，禁止所有航空旅客入境兩周。

馬紹爾群島衛生部表示，這項緊急措施今晚生效，「立即全面暫停所有航空旅客進入馬紹爾群島」，直到本月22日為止。

此外，包括中國、日本、韓國、德國、法國、西班牙等10個國家的旅客，不論是搭機或乘船，一律禁止進入馬紹爾群島，但運送食物和物資不在此限。

馬紹爾群島是由島嶼和環礁組成，大約位於澳洲和夏威夷的中間。馬紹爾群島這次也同時下令，禁止郵輪和遊艇在其港口停泊。

馬紹爾群島衛生部部長尼丹瑟爾（Jack Niedenthal）表示，實施航空旅客禁令是為了在疫情可能爆發之際，讓馬紹爾群島有時間建造隔離設施，並讓醫護人員做好準備。

他在今天告訴記者說：「我們需要更多時間準備。」

根據聯合國（UN）世界旅遊組織（World Tourism Organisation）最新資料，約有8萬人口的馬紹爾群島，2018年約有6800名外國旅客造訪。

儘管馬紹爾群島、斐濟、帛琉等太平洋小型島國目前並未出現俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，但已感到恐慌。

馬紹爾群島上個月禁止政府官員和民選領導人出國，需要出國進行治療的病患不受此限。

馬紹爾群島也「強烈建議」公民和居民，暫時不要出國旅行，等候進一步通知。

© 2020 AFP