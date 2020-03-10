大英國協日慶典後 哈利梅根將揮別王室

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（法新社倫敦9日電） 英國王子哈利與妻子梅根今天出席倫敦西敏寺的大英國協日慶祝活動，在這場兩人最後的王室公開活動結束後，他們將正式退出王室高階成員行列，並準備展開自己的獨立新生活。

頭銜為薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan）加入西敏寺（Westminster Abbey）其他王室成員時，受到歡呼迎接。這是他們3月31日退出王室高階成員行列前的最後一場公開活動。

在英國女王伊麗莎白二世抵達前，梅根與哈利跟幾位顯要人士短暫交談。儘管哈利與兄長威廉王子（Prince William）不和的謠言甚囂塵上，他與梅根就座時，似乎仍跟威廉及凱特（Kate）夫妻說了「哈羅」。

哈利夫婦在慶典上觀看英國歌手亞歷珊卓（Alexandra Burke）演出，並聆聽英國重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）有關大英國協「共同願景」的演說。不像去年，兩人如今已不是王室接班梯隊的一部分。

哈利與梅根步出倫敦市中心着名教堂西敏寺之際，一邊與唱詩班男童聊天，然後前往座車，淡出王室鎂光燈。

因為想掙脫王室束縛與媒體騷擾，哈利與梅根1月宣布，將退出王室高階成員行列，不再代表女王，希望在加拿大追求經濟獨立的新生活，讓英國舉國震驚不已。

哈利與梅根淡出王室的決定雖讓許多王室粉絲憤怒傷心，但在兩人最後幾場王室公開活動上，仍獲得大眾的熱烈歡迎。

© 2020 AFP