澳航抗武漢肺炎衝擊CEO不支薪還鼓勵員工休假

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（法新社雪梨10日電） 澳洲航空（Qantas）今天宣布，因武漢肺炎疫情，將停飛空中巴士（Airbus）A380機隊大部分飛機；同時，其執行長放棄支薪，公司也鼓勵員工休假。

因為武漢肺炎疫情而削減國際航班之際，澳洲航空（Qantas）今天宣布，停飛空中巴士（Airbus）A380機隊大部分飛機，以及執行長將放棄支領薪水。

澳洲國家航空公司澳洲航空和旗下廉航捷星航空（Jetstar）在接下來6個月內，將削減近25%的國際航班，其中以飛往亞洲和美國的航班削減最多。

澳洲航空目前有10架雙層的空巴A380飛機在營運，他們表示，將讓其中的8架停飛。澳洲航空將以較小型的飛機，取代他們機隊中最大型的A380，且會減少航班。

澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）說：「在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢病毒）持續蔓延之際，過去兩周澳航的國際訂位急遽下降。」

喬伊斯是澳洲最高薪的執行長，在2018年會計年度所得高達2400萬澳幣（約新台幣4.54億元），他將放棄目前會計年度剩下的薪水。

其他澳航主管將減薪30%，管理階層也不會分紅。

在接下來6個月，約有38架飛機停飛的情況下，澳航鼓勵員工休年假或無薪假。

© 2020 AFP