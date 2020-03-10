美展開撤軍 籲阿富汗領袖團結面對塔利班

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（法新社華盛頓9日電） 美國今天譴責在阿富汗總統大選中得票次於現任總統甘尼的行政首長阿布杜拉自行就任總統，呼籲阿富汗政界在與民兵組織塔利班（Taliban）談判之前先團結起來。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）聲明表示：「我們強烈反對任何建立平行政府及使用任何武力來解決政治歧異的舉動。」但他未明確點名阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。

蓬佩奧說，把一個包容的政府及團結的阿富汗視為優先要務，對國家的未來至關重要，尤其是為了和平起見。

但他也表示，他歡迎阿布杜拉及阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的聲明，內容承諾與塔利班共同為和平進程而努力，同時美國已開始撤軍，準備結束長達近20年的阿富汗戰爭。

甘尼及阿布杜拉今天互別苗頭，各自在巨大宮殿內舉行的儀式上自行就任總統。

甘尼在去年9月大選中獲宣告勝出，得以連任，但阿布杜拉宣稱投票結果有假。在2014年阿富汗總統大選後，阿布杜拉接受時任美國國務卿的凱瑞（John Kerry）從中斡旋，加入與甘尼共享權力的安排。

美國總統川普的政府對阿富汗領袖之間的糾紛顯得沒什麼耐心，美國根據2月29日與塔利班簽署的協議，正準備結束阿富汗戰爭。

美國政府未向甘尼道賀，也未評論選舉結果，但在今天的聲明中稱他為「甘尼總統」。

美軍駐阿富汗部隊發言人上校李吉特（Sonny Leggett）說，根據協議，美方承諾減少駐軍人數，從目前超過1萬2000人，要在簽署協議後135天內減少到8600人。

李吉特在聲明中表示，即使撤軍，美國部隊也保留所有軍事手段及威信以達成目標，包括領導針對蓋達組織（Al-Qaeda）及伊斯蘭國呼羅珊分支（ISIS-K）的反恐行動，並支援阿富汗國防軍和安全部隊（ANDSF）。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP