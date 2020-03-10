美軍擬造移動式微型核反應爐 為偏遠基地供電

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（法新社華盛頓9日電） 美國軍方今天表示，正在規畫部署微型核能反應爐，這種移動式發電廠可用貨車載運，且不受時間限製為偏遠地區的基地提供電力。

美國國防部已經為了這種移動式核反應爐跟3間企業簽訂合約，目標是產生1百萬瓦至5百萬瓦（megawatt ）的電力。預計在2年內，其中一間公司將獲選來生產反應爐的原型。

國防部聲明表示，這項名為「裴雷」（Pele）的計畫是透過發展安全的、可移動的、先進的微型核子反應爐，以因應國防部多元的任務需求，例如為遠程作戰的基地提供電力。

這種微型反應爐必須可以很輕易地操作及關閉，且重量不得超過40公噸，如此才能用飛機、船隻或是大型卡車載運。

聲明指出「微型反應爐可大幅減少投資昂貴電力基礎設施的需求」。一座安全、小型、可移動式的核反應爐能使各單位得以攜帶幾乎無盡的潔凈能源，進而讓美軍在世界各地執行任務的時間得以延長、規模能夠擴大。

除此之外，美國國防部也正着手規畫另一項微型反應爐計畫，主要是因應美國本土軍事設施的能源需求。

然而，美軍規畫部署微型核能發電設備，部分民間核能專家對此抱持懷疑態度。

這些專家認為，若遭遇攻擊，反應爐被破壞後恐導致放射性燃料外泄，或是核物料落入敵人手中且被用來製造低階的臟彈（dirty bomb）。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP