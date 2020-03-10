義大利全國性封城 總理宣布義甲停賽

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（法新社羅馬10日電） 義大利努力對抗武漢肺炎之際，總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天宣布，該國包括頂級足球聯盟義大利甲級足球聯賽（Serie A）在內，所有4月3日前的體育活動將全部取消。

在義大利政府宣布這個消息之前，義甲的最後一場比賽，薩蘇洛（Sassuolo）9日在雷佐艾米里亞（Reggio Emilia）進行的閉門比賽中，以3比0擊敗布雷西亞（Brescia）。

前鋒卡普托（Francesco Caputo）為薩蘇洛率先進球後，拿着一張手寫的小看板向球迷喊話，上面寫說：「一切都會好起來的，先待在家吧。」

幾個小時後，孔蒂在宣布全國實施封城的時候，用了相同的話。

孔蒂晚間在電視宣布說：「我將簽署一項法令，簡單來說就是：待在家裡。」

在新增97個死亡案例，讓義大利因為俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）而死的總人數累積達460人。

義大利現在的防疫措施包括關閉學校、大學，並暫停體育賽事。

孔蒂說：「比賽和體育活動沒有理由繼續。」

他補充說：「我很抱歉，但所有球迷應該注意，那就是我們不會允許體育館被用來舉辦體育活動。」

這項法令准許閉門舉辦受國際管轄的比賽，例如歐洲足球總會（UEFA）的歐洲冠軍聯賽（Champions League）和歐洲聯賽（Europa League）。

© 2020 AFP