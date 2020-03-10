防堵疫情擴散 蒙古各城市禁止出入6天

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（法新社烏蘭巴托10日電） 蒙古今天通報首起武漢肺炎確診病例，患者是經莫斯科抵達蒙古的法國人。蒙古今天下令，禁止所有人出入蒙古的城市6天，多數國際航班也停飛。

蒙古國家緊急事務委員會（National Emergency Council）暫停來自莫斯科與伊斯坦堡的航班直至3月29日，這兩個城市是歐洲旅客的重要轉機樞紐。此外，也停止哈薩克旅客入境。

蒙古已經禁止來自韓國與日本的航班，而今在暫停莫斯科與伊斯坦堡的班機後，德國成為外國民眾飛往蒙古的唯一途徑。

為防止致命的武漢肺炎從疫情中心中國傳入蒙古這個擁有300萬人口的內陸國家，蒙古在稍早以前就封閉與中國的邊界。

蒙古副總理安克圖夫辛（Enkhtuvshin Ulziisaikhan）在記者會上表示，為了遏制疫情，首都烏蘭巴托以及所有省中心將隔離至3月16日。意即，民眾有將近一周的時間不能出入這些城市。

蒙古政府也關閉所有的商店，但食品店、加油站與輪胎行照常營運，蒙古國家緊急事務委員會也敦促企業讓員工在家工作。

蒙古是最新一個採取強硬手段控制武漢肺炎疫情的國家。蒙古衛生部長迪瓦瓊桑吉（Davaajantsangiin Sarangerel）表示，蒙古首例武漢肺炎確診病患是3月2日入境的法國人，他搭乘飛機經莫斯科入境蒙古。

迪瓦瓊桑吉說，這名患者在法國核能公司歐安諾（Orano）位於蒙古的子公司Badrakh Energy上班，原本應該要在飯店隔離14天，但卻沒有遵守規則。

不過歐安諾一名發言人否認這名員工在入境蒙古時被告知要隔離。發言人表示，這名男子直到抵達蒙古5天以後，才開始出現病徵。

© 2020 AFP