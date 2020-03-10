防武漢肺炎 美當局：高風險族群備足糧藥別出門

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（法新社華盛頓9日電） 美國衛生當局今天敦促年長和患有潛在疾病的國人儲備糧食和藥物，做好一段時間不出門的準備。老年人和患有潛在疾病者是感染新型冠狀病毒發展成重症風險最高的族群。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）資深官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）說：「確保手邊備有血壓和糖尿病等常規藥物，以及用來治療發燒和其他癥狀的非處方藥物和醫療用品。」

她還說：「儲備足夠的生活用品和食品雜貨，做好一段時間不出門的準備。」

梅森尼爾說，根據一項針對7萬名中國患者的研究，約15%至20%的患者會發展成重症，其中大多是老年人。

「從60歲開始，患病風險不斷提高，且隨着年齡增長而增加。」

「重症和死亡風險最高的族群是80歲以上長者。」

梅森尼爾說，患有糖尿病、心臟病和肺病等潛在疾病進一步加劇了風險。

高風險族群應避免與患者密切接觸，多洗手，勿觸碰公共物品，並避免前往人潮擁擠且空氣不流通的地方。

美國聯邦政府周末發布最新指導方針，建議旅客在疫情期間別搭乘郵輪，特別是有潛在健康狀況的族群。

他們也建議潛在風險族群避免所有非必要旅行和搭乘長途飛機。

梅森尼爾還建議年輕和健康者做好照料年長親屬的準備。

她說：「我們建議各位熟悉摯親服用的藥物，幫助他們備好充足藥品在身邊。」「也要幫他們準備糧食、醫療用品和其他生活必需品，減少他們外出購物的機率，並為他們和自己萬一生病擬好計畫。」

「大家可能需要考慮，萬一自己無法照顧年長親友，誰能接手？」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新數據，美國目前感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數超過550例，22人喪命。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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