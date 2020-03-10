IMF因應武漢肺炎 試行居家辦公

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（法新社華盛頓9日電） 武漢肺炎疫情若持續延燒，恐有遠距辦公需要，國際貨幣基金（IMF）就要求旗下所有員工13日試行居家辦公，預先測試系統。

世界銀行（World Bank）發言人告訴法新社，世銀也以較小規模，分批測試遠距辦公的程序。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已蔓延至100個國家，全球確診數達11萬564例，3862人喪命，國際貨幣基金和世界銀行上周宣布，他們決定把4月的春季會議，改采線上會議方式進行。

在越來越多政府和企業鼓勵員工居家工作，以遏止武漢肺炎蔓延之際，國際貨幣基金在聲明中表示，他們將首度進行「全員遠距辦公演練」，作為「因應危機和替4月線上春季會議做準備」的一環。

「這項演練將進一步強化我們的準備作業，讓我們在這些艱難時刻能維持運作，繼續提供服務。」

世界銀行發言人在自家廚房說，在此同時，世銀正「一個部門一個部門」地測試遠端作業，有些「系統已經就緒」，確保員工可遠距辦公。

這兩大金融機構每年召開兩次會議，每每吸引180多個會員國的眾多官員、記者和民營企業代表與會，但衛生當局表示，在武漢肺炎疫情爆發之際，這樣的聚會應該避免。

武漢肺炎疫情爆發，導致不少活動延期或取消，諸如美國總統川普預計本月稍後主辦的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會等。

來自國際貨幣基金和世界銀行189個會員國的財政部長和中央銀行總裁，都會在每年4月和10月參加春季和年度會議，會議期間也會在華府舉辦一些聚會、小組討論、會議及相關活動。官方統計的參與人數約在一萬人。

世界銀行發言人表示，今年的周邊活動都將取消，只有國際貨幣金融委員會（International Monetary and Financial Committee）和發展委員會（Development Committee）會如期開會，且只有20多名官員參與。

國際貨幣基金髮布「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告是會前的重點活動，由於專家警告，武漢肺炎疫情蔓延將導致全球成長顯着放緩，這次報告將成為各界關注的焦點。

© 2020 AFP