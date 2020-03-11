俄羅斯國會通過修憲 蒲亭可能再連任

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（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯國會下議院今天三讀通過修正憲法部分條文，上議院隨後也通過，修憲內容將讓總統蒲亭（Vladimir Putin）可以再參加兩次大選，可能掌權到2036年。

俄羅斯國家院（State Duma）又稱下議院，有383席議員投票支持修憲案，43人棄權、沒有人反對。

下議院三讀通過後，上議院聯邦委員會也迅即批准，有160位參議員投下贊成票，僅一票反對，另有3人棄權。這項修憲案還須獲4月22日舉行的公民投票通過。

蒲亭1月宣布一套憲法修正案，但他一再否認這是為了讓自己能繼續掌權。他目前的第4個總統任期將在2024年結束。

昨天國會又提出另一項修正案，將重新調整總統任期，如果憲法法院允許的話，蒲亭可能再次參選，而且可以再任兩任總統，直到2036年。

俄羅斯各新聞社報導，國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在三讀後表示，這次修憲「不只有正當理由，也規畫了國家的發展策略」。

修憲案的其他條文包括養老金支出和最低工資的保障，並賦予國會額外權力提名政府領導人。

修正條文還賦予總統額外權力，可以開除俄羅斯高等法院法官，並否決國會通過的法律。

© 2020 AFP