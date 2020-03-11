初選再拿4州 拜登向桑德斯喊話：一起打敗川普

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（法新社費城10日電） 美國民主黨籍總統參選人拜登今天在密西根州等4州取得初選勝利後向同黨對手桑德斯喊話，表示兩人可以並肩作戰，在11月大選中擊敗現任總統川普。

拜登（Joe Biden）在民主黨今天初選6州中橫掃3州後表示，他與桑德斯（Bernie Sanders）有着「共同目標」。

拜登說：「我想要感謝伯尼．桑德斯和他的支持者不屈不撓的精神和熱情。」

「我們將一起打敗唐納．川普…讓國家團結起來。」

拜登在費城對支持者說：「今晚，我們距離恢復白宮的正派、尊嚴和榮譽又近了一步。這是我們的終極目標。」

投票預測顯示前副總統拜登輕取密西根州民主黨初選勝利。密西根州是今天民主黨初選6州中最大獎，也就是黨代表票最多的一州。

今天密西根州初選初步計票結果顯示，溫和派拜登贏過左派桑德斯逾10個百分點；4年前，桑德斯曾在此擊敗對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

今晚繼密西西比州、密蘇里州和愛達荷州後，重頭戲密西根州也預測是拜登勝選，大大拉開拜登在黨內提名戰中的領先幅度；拿到最多黨代表票的參選人將在7月舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）上正式獲得提名，代表民主黨挑戰川普。

拜登在推特上發文：「感謝你，密西根州！」

截至今天以前，拜登在先前幾場初選共贏得670張黨代表票，桑德斯則贏得574張。

民主黨總計57場初選還有逾半尚未投票，參選人必須贏得超過1991張黨代表票，才能披上民主黨戰袍出戰川普。

不過桑德斯的幕僚指出，拜登和桑德斯兩人都還未達過半門檻，誓言繼續奮戰。

桑德斯陣營全國競選聯合總幹事特納（Nina Turner）說：「全國還有逾半的州尚未投票。不，還沒結束呢。」

© 2020 AFP