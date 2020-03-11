前巴西球星羅納迪諾持假護照入境巴拉圭 續遭拘留

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（法新社巴拉圭亞松森10日電） 前巴西足球明星羅納迪諾（Ronaldinho）持假護照入境巴拉圭遭到拘留，在向法官請求交保及居家監禁都遭到拒絕後，將續遭關押等候受審。

檢察官李哥（Osmar Legal）說，法院拒絕附帶條件釋放這名39歲的世界盃冠軍球星與他的哥哥。這對兄弟已經在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）一處警方的拘留室里待了5天。

法官艾瑪瑞拉（Gustavo Amarilla）舉出這起案件的嚴重性以及新發現的事證，包括有公職人員與企業家參與其中，協助羅納迪諾進入巴拉圭。

艾瑪瑞拉說：「接下來還有很多程序都需要這對兄弟協助。」他承認這或許有點不近人情，但他的職責就是防止兩兄弟逃走。

羅納迪諾請求居家監禁也遭否決，李哥說，因為他們的擔保品價值75萬至80萬美元（約新台幣2250萬至2400萬元），以羅納迪諾的財力而言只是一筆小錢。

這對兄弟日前自巴西抵達抵達亞松森，移民警察當時沒有察覺護照有問題，數小時後才發現是假護照，調查人員隨後突襲了他們下榻的飯店，並扣留兩人的身分證與旅行文件。

羅納迪諾說，護照是邀請他們到巴拉圭參加慈善會議的人士發給他們的。

羅納迪諾的律師奎洛茲（Sergio Queiroz）表示，兄弟倆當時有帶巴西的旅遊文件，巴拉圭護照則是人家給的，用處是「為了提升做生意的可能性」。奎洛茲還說羅納迪諾沒有犯罪，因為他不知道護照是假的。

艾瑪瑞拉說，整起案件將朝組織犯罪與洗錢的方向偵辦，並將檢查這對兄弟的手機，以了解他們兩個人來巴拉圭的真正目的。

巴西和巴拉圭同為南方共同市場（Mercosur）的成員國，兩地旅客往來只需要身分證不用護照。

© 2020 AFP